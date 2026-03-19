Köln geht vor: Bayern-Leihgabe lehnt A-Team-Nominierung ab

Seit Winter läuft Felipe Chavez (18) als Leihspieler des FC Bayern München für den 1. FC Köln auf. Der Peruaner kommt dort allerdings selten zum Zug. Gerade einmal 19 Einsatzminuten verbuchte er, aufgeteilt auf drei Spiele.

Die Kölner stecken in der Deutschen Bundesliga im Abstiegskampf. Aktuell liegt man nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz. Die Tabelle >>>

Fokus auf Köln

Dafür verzichtet Chavez nun auch auf eine Nominierung für das Nationalteam Perus. "Obwohl es eine große Ehre und Wertschätzung meiner sportlichen Leistung ist, habe ich mich bewusst gegen die Spiele mit der peruanischen Nationalmannschaft entschieden", so der Köln-Profi gegenüber "Express".

Das erklärt er so: "Mein Fokus liegt ganz klar darauf, meinen Verein und die Mannschaft in einer schwierigen Saisonphase bestmöglich zu unterstützen. Daher werde ich die anstehende Länderspielpause nutzen, um mich weiter anzubieten und um den 1. FC Köln bei der Mission Klassenerhalt optimal zu unterstützen."

Da Peru die Qualifikation für die WM ohnehin bereits fix verpasst hat, würden nur Testspiele anstehen.