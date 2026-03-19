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Real Madrid droht Ausfall von Stargoalie für Bayern-Kracher

Im Viertelfinale der UEFA Champions League könnte der Belgier ausfallen. Er ist aktuell verletzt.

Real Madrid droht Ausfall von Stargoalie für Bayern-Kracher Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Im Viertelfinale der UEFA Champions League geht es für Real Madrid mit David Alaba im April gegen den FC Bayern München.

Dabei droht den Madrilenen ein namhafter Ausfall. Thibaut Courtois wurde im Rückspiel gegen Manchester City verletzt ausgewechselt.

Muss Lunin wieder einspringen?

Der Tormann könnte jetzt, wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, für beide Bayern-Spiele ausfallen. Dabei beruft sich der Italiener auch auf das Medium "Cope".

Laut Klub-Angaben hat Courtois eine Muskelverletzung im vorderen Rektum des rechten Quadrizeps erlitten. Gegen den deutschen Meister mit ÖFB-Star Konrad Laimer könnte also Ersatzmann Andriy Lunin auflaufen.

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