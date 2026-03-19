Ex-Kollege vergleicht Sturm-Graz-Winterabgang mit Pogba

Meister SK Sturm Graz setzte im Winter seinen Umbruch fort. Wichtige Stützen wie Tomi Horvat (Bristol City) oder Tochi Chukwuani (Glasgow Rangers) verließen den Klub.

Zweiterer setzte sich in Schottland durch, spielt bei den Rangers eine immer wichtigere Rolle. Dabei machte der 22-Jährige "schottische Erfahrungen" bereits in Graz. Mit Max Johnston stand ein Schotte bis vergangenen Sommer dort im Kader. Dieser schwärmt jetzt gegenüber "Daily Record" von Chukwuani.

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Vergleich mit Pogba

"Wenn ich an Tochi denke, fällt mir als erster Spieler immer Paul Pogba ein. Er ist groß, stark und hat aber auch die technischen Fähigkeiten mit dem Ball", so Johnston.

Über den Wechsel Chukwuanis auf die Insel zeigte sich Johnston "total begeistert". "Ich habe ihm gesagt, das wird sehr gut für ihn", berichtet der Derby-County-Kicker.

Potential für mehr?

Johnstons Vater lief einst für den blauen Teil Glasgows auf. "Natürlich haben wir letztes Jahr gemeinsam die Liga gewonnen. Egal ob am Trainingsplatz oder in den Kabinen, Tochi hat immer die Messlatte sehr hoch gelegt. Er hat immer darauf bestanden, dass seine Mitspieler und er besser werden", erzählt der 22-Jährige.

Dem Schotten zufolge besitze Chukwuani auch das Potential für mehr. "Er hat definitiv das Zeug dazu, auf einem noch höheren Niveau zu spielen", ist sich Johnston sicher.