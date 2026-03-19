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Nach Einspruch: DFB verringert Dzeko-Sperre
Der Routinier wurde nach seiner Roten Karte eigentlich für zwei Spiele gesperrt. Schalke legte daraufhin Protest ein - wohl mit Erfolg:
Schalke 04 kann wohl doch früher auf Edin Dzeko zurückgreifen als zuerst angenommen!
Der Stürmer-Routinier sah am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Hannover 96 wegen eines Foulspiels die Rote Karte. Daraufhin sperrte der DFB den 40-Jährigen "wegen rohen Spiels" für zwei Ligaspiele.
Der Klub um Trainer Miron Muslic legte jedoch Einspruch gegen das Urteil ein (Alle Infos >>>).
Mit Erfolg, wie der "kicker" am Donnerstag berichtet. Eine mündliche Verhandlung beim DFB-Sportgericht ergab nun, dass die Sperre auf ein Spiel reduziert wird. Damit fehlt Dzeko nur am Samstag im Topspiel gegen Darmstadt 98.