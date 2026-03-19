NEWS

Nach Einspruch: DFB verringert Dzeko-Sperre

Der Routinier wurde nach seiner Roten Karte eigentlich für zwei Spiele gesperrt. Schalke legte daraufhin Protest ein - wohl mit Erfolg:

Nach Einspruch: DFB verringert Dzeko-Sperre Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schalke 04 kann wohl doch früher auf Edin Dzeko zurückgreifen als zuerst angenommen!

Der Stürmer-Routinier sah am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Hannover 96 wegen eines Foulspiels die Rote Karte. Daraufhin sperrte der DFB den 40-Jährigen "wegen rohen Spiels" für zwei Ligaspiele.

Der Klub um Trainer Miron Muslic legte jedoch Einspruch gegen das Urteil ein (Alle Infos >>>).

Mit Erfolg, wie der "kicker" am Donnerstag berichtet. Eine mündliche Verhandlung beim DFB-Sportgericht ergab nun, dass die Sperre auf ein Spiel reduziert wird. Damit fehlt Dzeko nur am Samstag im Topspiel gegen Darmstadt 98.

Mehr zum Thema

Köln geht vor: Bayern-Leihgabe lehnt A-Team-Nominierung ab

Köln geht vor: Bayern-Leihgabe lehnt A-Team-Nominierung ab

Deutsche Bundesliga
Bittere Nachricht für Ilzer: Dauerbrenner fällt wochenlang aus

Bittere Nachricht für Ilzer: Dauerbrenner fällt wochenlang aus

Deutsche Bundesliga
1
Goretzka-Erbe? FC Bayern holt Talent zurück

Goretzka-Erbe? FC Bayern holt Talent zurück

Deutsche Bundesliga
Wimmer über VfL-Krise: "Vielleicht haben wir zu viele Spieler"

Wimmer über VfL-Krise: "Vielleicht haben wir zu viele Spieler"

Deutsche Bundesliga
Bitter! Illegale Autofahrt raubt Werder-Profi die WM-Chance

Bitter! Illegale Autofahrt raubt Werder-Profi die WM-Chance

Deutsche Bundesliga
Schalke legt nach Dzeko-Rot Einspruch ein

Schalke legt nach Dzeko-Rot Einspruch ein

International
3
Bericht: Nagelsmann nominiert erstmals Bayern-Juwel

Bericht: Nagelsmann nominiert erstmals Bayern-Juwel

Deutsche Bundesliga
2

Kommentare

FC Schalke 04 DFB-Sportgericht Edin Dzeko Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball)