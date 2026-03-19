Bittere Nachricht für Ilzer: Dauerbrenner fällt wochenlang aus

Bei der TSG 1899 Hoffenheim läuft es die letzten Wochen nicht mehr so recht.

Nur eines der letzten vier Bundesliga-Spiele konnte die Elf von Christian Ilzer gewinnen. Doch selbst beim 4:2 in Heidenheim wirkten die Sinsheimer nicht komplett souverän.

Wie Hoffenheim nun verkündet, gibt es die nächste schlechte Nachricht: Leon Avdullahu zog sich einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zu und fällt mehrere Wochen aus.

Bislang stand der Kosovare in jedem TSG-Saisonspiel in der Startelf, verpasste nur drei Prozent der möglichen Einsatzminuten. Als Ersatz für den Dauerbrenner wird wohl Albian Hajdari agieren.

Stammspieler fehlt Foda im Playoff

Zum wohl ungünstigsten Zeitpunkt kommt die Verletzung des Sechsers auch für Kosovo-Teamchef Franco Foda. Der Kosovo trifft am 26. März im Playoff um die WM-Qualifikation nämlich auf die Slowakei. Auch beim möglichen Playoff-Finale (31. März, gegen Türkei/Rumänien) würde er fehlen.

Unter dem Ex-ÖFB-Teamchef debütierte Avdullahu im September 2025. Er kommt insgesamt auf fünf Spiele für das Nationalteam.