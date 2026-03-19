NEWS

Bittere Nachricht für Ilzer: Dauerbrenner fällt wochenlang aus

Hoffenheim-Coach Christian Ilzer muss in der heißen Saisonphase auf eine Stammkraft verzichten. Auch für WM-Playoff fällt der Spieler aus.

Bittere Nachricht für Ilzer: Dauerbrenner fällt wochenlang aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bei der TSG 1899 Hoffenheim läuft es die letzten Wochen nicht mehr so recht.

Nur eines der letzten vier Bundesliga-Spiele konnte die Elf von Christian Ilzer gewinnen. Doch selbst beim 4:2 in Heidenheim wirkten die Sinsheimer nicht komplett souverän.

Wie Hoffenheim nun verkündet, gibt es die nächste schlechte Nachricht: Leon Avdullahu zog sich einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zu und fällt mehrere Wochen aus.

Bislang stand der Kosovare in jedem TSG-Saisonspiel in der Startelf, verpasste nur drei Prozent der möglichen Einsatzminuten. Als Ersatz für den Dauerbrenner wird wohl Albian Hajdari agieren.

Stammspieler fehlt Foda im Playoff

Zum wohl ungünstigsten Zeitpunkt kommt die Verletzung des Sechsers auch für Kosovo-Teamchef Franco Foda. Der Kosovo trifft am 26. März im Playoff um die WM-Qualifikation nämlich auf die Slowakei. Auch beim möglichen Playoff-Finale (31. März, gegen Türkei/Rumänien) würde er fehlen.

Unter dem Ex-ÖFB-Teamchef debütierte Avdullahu im September 2025. Er kommt insgesamt auf fünf Spiele für das Nationalteam.

Mehr zum Thema

Goretzka-Erbe? FC Bayern holt Talent zurück

Goretzka-Erbe? FC Bayern holt Talent zurück

Deutsche Bundesliga
Wimmer über VfL-Krise: "Vielleicht haben wir zu viele Spieler"

Wimmer über VfL-Krise: "Vielleicht haben wir zu viele Spieler"

Deutsche Bundesliga
Bitter! Illegale Autofahrt raubt Werder-Profi die WM-Chance

Bitter! Illegale Autofahrt raubt Werder-Profi die WM-Chance

Deutsche Bundesliga
Bericht: Nagelsmann nominiert erstmals Bayern-Juwel

Bericht: Nagelsmann nominiert erstmals Bayern-Juwel

Deutsche Bundesliga
2
Vertrag endet: Kehrt Sancho nach Deutschland zurück?

Vertrag endet: Kehrt Sancho nach Deutschland zurück?

Deutsche Bundesliga
1
Köln-Shootingstar vor Wechsel in die Premier League?

Köln-Shootingstar vor Wechsel in die Premier League?

Deutsche Bundesliga
4
1. FC Köln: "Endspiel" für Kainz-Coach?

1. FC Köln: "Endspiel" für Kainz-Coach?

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Christian Ilzer Franco Foda Kosovo TSG 1899 Hoffenheim WM-Quali-Playoff Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball)