Rangnick nominiert vier Debütanten für ÖFB-Länderspiele im März

Der ÖFB-Kader im Überblick:
Spieler
Verein
TOR:
Tobias Lawal
KRC Genk (BEL)
Patrick Pentz
Bröndby IF (DEN)
Alexander Schlager
Red Bull Salzburg
Florian Wiegele
Viktoria Pilsen (CZE)
ABWEHR:
David Affengruber
FC Elche (ESP)
David Alaba
Real Madrid (ESP)
Kevin Danso
Tottenham Hotspur (ENG)
Marco Friedl
Werder Bremen (GER)
Philipp Lienhart
SC Freiburg (GER)
Phillipp Mwene
FSV Mainz 05 (GER)
Stefan Posch
FSV Mainz 05 (GER)
Alexander Prass
TSG Hoffenheim (GER)
Michael Svoboda
FC Venezia (ITA)
Maximilian Wöber
Werder Bremen (GER)
MITTELFELD:
Christoph Baumgartner
RB Leipzig (GER)
Carney Chukwuemeka
Borussia Dortmund (GER)
Florian Grillitsch
SC Braga (POR)
Konrad Laimer
FC Bayern (GER)
Marcel Sabitzer
Borussia Dortmund (GER)
Romano Schmid
Werder Bremen (GER)
Alessandro Schöpf
Wolfsberger AC
Xaver Schlager
RB Leipzig (GER)
Nicolas Seiwald
RB Leipzig (GER)
Paul Wanner
PSV Eindhoven (NED)
Patrick Wimmer
VfL Wolfsburg (GER)
ANGRIFF:
Marko Arnautovic
Roter Stern Belgrad (SRB)
Michael Gregoritsch
FC Augsburg (GER)
Sasa Kalajdzic
LASK
Auf Abruf:
Nicolas KRISTOF (SV Elversberg/GER; 0), Nikolas POLSTER (RZ Pellets WAC; 0); Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin/GER; 5/0), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz 05/GER; 0); Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER, 5/0); Andreas WEIMANN (SK Rapid; 26/2)