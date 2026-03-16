Rangnick nominiert vier Debütanten für ÖFB-Länderspiele im März

Der ÖFB-Teamchef gibt einigen neuen Gesichtern die Chance, sich in den kommenden Testspielen in Wien zu beweisen.

Österreichs Fußball-Nationalteam bereitet sich im März mit zwei Testspielen auf die am 11. Juni beginnende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor.

Am 27. März empfängt das ÖFB-Team im Wiener Ernst-Happel-Stadion Ghana (ab 18:00 Uhr), am 31. März folgt dann abermals in Wien das Duell mit Südkorea (20:45 Uhr).

Wanner und Chukwuemeka dabei, dazu zwei Überraschungen

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat - wie zu erwarten war - einige Debütanten in den Kader einberufen. Die erst seit Kurzem für Österreich spielberechtigten Paul Wanner (PSV Eindhoven) und Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) sind erstmals mit von der Partie.

Auch Elche-Innenverteidiger David Affengruber steht erstmals im Kader. Der 24-Jährige zeigte in dieser Saison bereits mit mehreren guten Leistungen in La Liga auf.

Mit Florian Wiegele sieht sich Rangnick auch auf der Torhüter-Position ein neues Gesicht an. Der 24-Jährige, der vergangene Saison an den GAK ausgeliehen war, ist mittlerweile Stammspieler bei Viktoria Pilsen.

Kalajdzic feiert Comeback, auch Wöber und Svoboda dabei

Zudem dürfen sich einige Spieler, die zuletzt nicht im Kader standen, wieder beweisen. LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic scheint erstmals seit November 2023 wieder im Kader auf. Dazwischen lag eine langwierige Kreuzbandverletzung.

Zudem beruft der Teamchef Michael Svoboda, Kapitän von Serie-B-Tabellenführer FC Venezia, und Maximilian Wöber wieder ein. Der 28-Jährige konnte in dieser Saison aufgrund einer Oberschenkelverletzung und muskulären Problemen nur ein Pflichtspiel bestreiten (im August 2025). Wöber wird, ähnlich wie David Alaba, laut Teamchef Rangnick wohl kein Thema für Spielminuten sein.

Der ÖFB-Kader im Überblick:

Spieler

Verein

TOR:

Tobias Lawal

KRC Genk (BEL)

Patrick Pentz

Bröndby IF (DEN)

Alexander Schlager

Red Bull Salzburg

Florian Wiegele

Viktoria Pilsen (CZE)

ABWEHR:

David Affengruber

FC Elche (ESP)

David Alaba

Real Madrid (ESP)

Kevin Danso

Tottenham Hotspur (ENG)

Marco Friedl

Werder Bremen (GER)

Philipp Lienhart

SC Freiburg (GER)

Phillipp Mwene

FSV Mainz 05 (GER)

Stefan Posch

FSV Mainz 05 (GER)

Alexander Prass

TSG Hoffenheim (GER)

Michael Svoboda

FC Venezia (ITA)

Maximilian Wöber

Werder Bremen (GER)

MITTELFELD:

Christoph Baumgartner

RB Leipzig (GER)

Carney Chukwuemeka

Borussia Dortmund (GER)

Florian Grillitsch

SC Braga (POR)

Konrad Laimer

FC Bayern (GER)

Marcel Sabitzer

Borussia Dortmund (GER)

Romano Schmid

Werder Bremen (GER)

Alessandro Schöpf

Wolfsberger AC

Xaver Schlager

RB Leipzig (GER)

Nicolas Seiwald

RB Leipzig (GER)

Paul Wanner

PSV Eindhoven (NED)

Patrick Wimmer

VfL Wolfsburg (GER)

ANGRIFF:

Marko Arnautovic

Roter Stern Belgrad (SRB)

Michael Gregoritsch

FC Augsburg (GER)

Sasa Kalajdzic

LASK

Auf Abruf:

Nicolas KRISTOF (SV Elversberg/GER; 0), Nikolas POLSTER (RZ Pellets WAC; 0); Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin/GER; 5/0), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz 05/GER; 0); Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER, 5/0); Andreas WEIMANN (SK Rapid; 26/2)

Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich

24. Peter Schöttel - 63 Länderspiele (0 Tore)
24. Anton Pfeffer - 63 Länderspiele (1 Tor)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

International
20
Seidl und Hedl: Zwei Rapid-Stehaufmännchen träumen von der WM

Seidl und Hedl: Zwei Rapid-Stehaufmännchen träumen von der WM

Bundesliga
54
"Glasklarer Elfmeter" - Ilzer hadert mit Schiri-Entscheidung

"Glasklarer Elfmeter" - Ilzer hadert mit Schiri-Entscheidung

Deutsche Bundesliga
3
Fix! RB Leipzig stellt Schlager-Nachfolger vor

Fix! RB Leipzig stellt Schlager-Nachfolger vor

Deutsche Bundesliga
Prozessauftakt zum Platzsturm beim 343. Wiener Derby

Prozessauftakt zum Platzsturm beim 343. Wiener Derby

Bundesliga
8
Nationenwechsel! Sturm-Akteur will nicht mehr für Schweiz spielen

Nationenwechsel! Sturm-Akteur will nicht mehr für Schweiz spielen

Bundesliga
11
Baby-Glück für LASK-Kapitän!

Baby-Glück für LASK-Kapitän!

Bundesliga
4

Testspiele Testspiel Fußball ÖFB-Team Ralf Rangnick FIFA WM 2026 David Affengruber Carney Chukwuemeka Paul Wanner Florian Wiegele Michael Svoboda Sasa Kalajdzic