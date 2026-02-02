NEWS

Ex-Rapid- und Sturm-Kicker verlässt Struber-Klub

Der Franzose konnte sich beim englischen Zweitligisten nicht durchsetzen und setzt seine Karriere in Portugal fort.

Fally Mayulu wendet sich fortan einer neuen Aufgabe zu.

Der 23-jährige Franzose verlässt Bristol City und wechselt zum portugiesischen Erstligisten FC Arouca. Über die Vertragsdauer macht sein neuer Klub keine Angaben.

In Bristol spielte Mayulu unter Gerhard Struber, beim englischen Zweitliga-Verein kam der Stürmer in elf Spielen jedoch nur auf 161 Einsatzminuten. Dabei blieb er ohne Torbeteiligung. In insgesamt 28 Pflichtspielen sind ihm nur zwei Treffer gelungen.

Im Juli 2024 überwies das Team aus der Championship 3,5 Millionen Euro an den SK Rapid. Im Jänner 2025 folgte eine halbjährige - und wenig erfolgreiche Leihe - zu Sturm Graz. Beim regierenden Bundesliga-Meister kam er nur in drei Pflichtspielen zum Einsatz.

Seine Ausbeute bei Rapid liest sich besser: elf Tore und drei Assists in 35 Partien. Nun geht seine Karriere in Arouca, einer Kleinstadt in der Nähe von Porto, weiter.

