TSG Hoffenheim: Ein Deal fix - Schicker vor Transfer-Hattrick?

Die TSG Hoffenheim verpflichtet am Deadline Day offenbar noch drei neue Spieler.

Wie der "kicker" bereits am Vormittag vermeldete, wechselt Luis Engelns vom SC Paderborn nach Sinsheim.

Der 18-jährige Deutsche unterschreibt in Sinsheim einen langfristigen Vertrag. Erst im vergangenen Herbst gelang dem zentralen Mittelfeldspieler in der 2. Deutschen Bundesliga der Durchbruch.

Engelns, Sohn von Leeds-Cheftrainer Daniel Farke, soll vorerst bei Hoffenheim II in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.

Zwei weitere Youngsters im Anflug?

Mit Yannick Eduardo vom niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht soll ein weiterer Spieler am Deadline Day bei der TSG Hoffenheim andocken.

Der 20-jährige Tscheche wurde im vergangenen Sommer von RB Leipzig an den niederländischen Zweitligisten und Ex-Klub von Rene Kriwak verliehen.

Laut "Sky" werden nun zwei Millionen Euro fällig. Die Ablöse kassiert der FC Dordrecht, der demnach zuvor die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro für den Stürmer zog.

Auch mit Flügelstürmer Oscar Hencke von den Stuttgarter Kickers (Regionalliga Südwest) sollen die Gespräche bereits "fortgeschritten" sein, schreibt der "kicker".