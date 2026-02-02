Ehemaliger LASK-Coach in England entlassen

Valérien Ismaël hat ist nicht mehr Cheftrainer von Blackburn Rovers.

Das Arbeitsverhältnis zwischen dem Franzosen und dem englischen Traditionsverein wurde in beiderseitigen Einvernehmen niedergelegt.

Ismaël war im Februar 2025 zum Verein gestoßen. Auch Assistenztrainer Dean Whitehead verlässt den Klub mit sofortiger Wirkung.

Einst Nachfolger von Glasner beim LASK

Die Blackburn Rovers liegen an 22. Stelle in der englischen Championship und damit auf einem direkten Abstiegsplatz.

Ismaël übernahm in der Saison 2019/20 den österreichischen Bundesligisten LASK als Nachfolger von Oliver Glasner.

Er führte den Klub auf Platz vier, ehe er im Sommer durch Dominik Thalhammer ersetzt wurde.