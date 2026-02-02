NEWS

Nächster Deadline-Deal! Leipzig verpflichtet Wanner-Kollegen

Die "Roten Bullen" bringen am Deadline Day den nächsten Transfer unter Dach und Fach. Ein Offensiv-Talent kommt aus den Niederlanden.

Nächster Deadline-Deal! Leipzig verpflichtet Wanner-Kollegen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
RB Leipzig schlägt am Deadline Day gleich doppelt zu!

Wie der Tabellendritte der deutschen Bundesliga am Montag offiziell macht, wechselt Ayodele Thomas (18) nach Sachsen. Nur wenige Minuten vorher hatte man die Verpflichtung von Brajan Gruda verkündet.

Der niederländische U19-Nationalspieler verlässt PSV Eindhoven und unterschreibt in Leipzig bis Sommer 2031. "Dele ist ein großes Talent, welches perfekt zu unserer Spielphilosophie passt: Er ist ein schneller, trickreicher und wendiger Flügelstürmer, der immer wieder das direkte Duell sucht. (...)"

Thomas wechselte im Sommer 2023 aus der Jugend Feyenoord Rotterdams nach Eindhoven. Für die erste Mannschaft durfte der Angreifer noch nicht auflaufen, für Jong PSV machte er in der zweitklassigen Keuken Kampioen Divisie heuer aber drei Tore und sechs Vorlagen in 18 Partien.

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Transfermarkt