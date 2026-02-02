Nach Ljubicic-Coup: Muslic-Klub Schalke vor Deadline-Day-Deal

Schalke 04 steht vor der Verpflichtung eines neuen offensiven Mittelfeldspielers.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht Adil Aouchiche (23) unmittelbar vor einem Wechsel zum Klub von Austro-Cheftrainer Miron Muslic.

Der Franzose soll ablösefrei vom AFC Sunderland kommen - aktuell ist der U20-Nationalspieler aber an den schottischen Erstligisten Aberdeen FC verliehen. Die Leihe soll nun aufgelöst werden, sämtliche Parteien sollen sich bereits einig sein. Nur der Medizincheck sowie die Unterschrift sollen noch ausständig sein.

Geschäftiger Transfer-Winter

Aouchiche, der die Jugendabteilung von Paris Saint-Germain durchlief, galt in Frankreich einst als Supertalent.

Für die PSG-Profis absolvierte er drei Pflichtspiele, danach ging es unter anderem zu Saint-Etienne und dem FC Lorient.

Mit Stürmer-Altstar Edin Dzeko und ÖFB-Kicker Dejan Ljubicic zog "Königsblau", das sich mitten im Aufstiegskampf befindet, bereits zwei namhafte Neuverpflichtungen an Land.