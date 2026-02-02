RB Leipzig: Aus der Premier League! Neuer Kollege für ÖFB-Trio

Brajan Gruda wechselt zu RB Leipzig!

Der 21-jährige Deutsche verlässt Brighton & Hove Albion und schließt sich den Sachsen auf Leihbasis bis Saisonende an.

Eine Kaufoption dürfte sich der Klub der drei ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald nicht gesichert haben.

Gruda gilt in seiner Heimat als große Zukunftshoffnung, spielte bereits 19-mal für die deutsche U21-Auswahl. Im Sommer 2024 war er für 31,5 Millionen Euro vom 1. FSV Mainz 05 in die Premier League gewechselt. Für die "Seagulls machte er insgesamt 45 Spiele, in denen er vier Tore und acht Assists verbuchte.

Schon jahrelang "auf dem Schirm"

"Als sich die Möglichkeit ergeben hat, Brajan jetzt zu leihen, waren wir sofort Feuer und Flamme", sagt Sportdirektor Marcel Schäfer über den Deal. "Wir haben ihn schon seit mehreren Jahren auf dem Schirm und hätten ihn 2024 gern nach Leipzig geholt. Auch danach ist der Kontakt nie abgerissen. Umso glücklicher sind wir jetzt, auch wenn es sich zunächst um eine Leihe handelt. Wir sehen Brajan auf der Acht und der Zehn, wo er uns noch mehr Möglichkeiten gibt."

In der laufenden Saison hat Leipzig immer wieder mit verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Flügel-Neuzugang Johan Bakayoko ist am Weg der Besserung, Mittelfeld-Motor Assane Ouedraogo fehlt noch einige Monate und Mittelstürmer Romulo Cruz plagen ebenfalls häufig gesundheitliche Probleme.

Das Austro-Trio um Baumgartner, Schlager und Seiwald muss sich also vermutlich keine großen Gedanken um schwindende Spielzeit machen. Gruda wird bei RB Leipzig die Rückennummer zehn tragen.