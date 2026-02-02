Leihabbruch? Ter Stegen erneut verletzt

Marc-Andre ter Stegen wird weiterhin vom Verletzungspech verfolgt.

Im Spiel gegen Real Oviedo von Neo-Klub und Leihnehmer Girona hat sich der Deutsche eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Der 33-Jährige wird wohl bis zu zwei Monate ausfallen und damit auch die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft im März verpassen.

Diverse spanische Medien berichten, dass die Spanier einen Leihabbruch in Erwägung ziehen und ter Stegen nach Barcelona zurückkehren muss.

Demnach gibt es eine entsprechende Klausel im Vertrag. Damit könnte sich ter Stegen auch nicht mehr für die WM empfehlen.

Nur fünf Spiele in 16 Monaten

Im September 2024 hat sich der Deutsche im Spiel gegen Villarreal einen Patellasehnenriss zugezogen und wurde daraufhin für die restliche Saison von Wojciech Szczęsny vertreten.

Nach einer Rücken-OP im Sommer fiel der Deutsche wieder für einige Monate aus. Erst im Winter wechselte ter Stegen per Leihgeschäft innerhalb von Katalonien.