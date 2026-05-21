Brasilien-Legende verlässt portugiesischen Meister

Im Winter 2026 kehrte Thiago Silva überraschend zurück nach Europa zum FC Porto.

Nun, ein halbes Jahr später, wird der 41-Jährige die Portugiesen wieder verlassen. In dem halben Jahr absolvierte der Brasilianer insgesamt 14 Einsätze für die "Drachen" und konnte außerdem die 31. Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern.

Silva wechselte im Jänner von Fluminense zurück nach Europa. Porto war bereits 2004 Silvas erste Profistation in Europa.

Ob und wo der Innenverteidiger, der unter anderem für PSG, Chelsea und Milan spielte, seine Karriere fortsetzt, ist vorerst noch offen.