Kehrt Ex-Austrianer Nik Prelec nach Österreich zurück?

In der abgelaufenen Saison lief Nik Prelec als Cagliari-Leihgabe in der ADMIRAL Bundesliga für Austria Wien auf.

Der Slowene kennt die Liga weiters aus den beiden Spielzeiten davor. Im Herbst 2022 gehörte er der WSG Tirol, spielte nach dem Verkauf an Cagliari noch eineinhalb Jahre als Leihspieler bei den Wattenern.

Entsprechend gut kennt er auch Ex-WSG-Coach Thomas Silberberger. Der heutige WAC-Trainer könnte den 24-Jährigen laut "Krone" jetzt ins Lavanttal holen.

Gegenüber dem österreichischen Medium spricht der Tiroler in der Causa Prelec von einer "Anbahnungsphase". Finanziell müsse man schauen, was möglich sei.

Auch Weissman Thema

Aktuell läuft Prelec als Leihgabe in der Championship für Oxford auf, verbuchte dort in 24 Spielen einen Treffer und einen Assist. Mit Ende der Saison wechselt er laut "Transfermarkt" per Kaufpflicht fix auf die Insel. Ob ihn der WAC von dort loseisen kann, bleibt abzuwarten.

Präsident Dietmar Riegler bestätigte bei "Sky", dass auch Ex-Spieler Shon Weissman Thema ist. Der WAC-Kapitän hingegen steht vor dem Absprung (HIER nachlesen >>>).