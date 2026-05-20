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Mourinho wünscht sich Ex-Admiraner für Real Madrid

Der Portugiese soll bei Real Madrid unterschreiben. Neben einem Barca-Star nimmt er einen Ex-Admiraner ins Visier.

Mourinho wünscht sich Ex-Admiraner für Real Madrid Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Jose Mourinho soll unmittelbar vor der Unterschrift bei Real Madrid stehen >>>

Der portugiesische Startrainer habe dabei bereits Transferwünsche abgegeben. Marcus Rashford (aktuell United-Leihspieler in Barcelona) steht dabei auf der Liste >>>

Jetzt wird ein Mann von Benficas Rivalen genannt. Wie "COPE" berichtet, will Mourinho Morten Hjulmand von Sporting Lissabon in die spanische Bundeshauptstadt lotsen.

Startete Profikarriere in Österreich

Der 26-Jährige entwickelte sich bei Sporting stark. Der dänische Nationalspieler hat einen Marktwert von 45 Millionen Euro, hat noch Vertrag bis 2028.

Hjulmand sammelte seine ersten Profiminuten in der ADMIRAL Bundesliga. 68 Mal lief er dort zwischen 2018 und 2021 für Admira Wacker auf, wurde anschließend an Lecce verkauft. Von dort aus wechselte er 2023 zu Sporting.

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