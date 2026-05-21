Bitter! Neymar verletzt sich vor der WM

Neymar Jr. steht im WM-Kader Brasiliens.

Nach langer Abwesenheit entschied sich Carlo Ancelotti für eine Nominierung des Superstars. Der Santos-Kapitän kämpft seit Jahren mit Verletzungen.

Jetzt muss er die nächste hinnehmen. In einem Training soll er sich an der Wade verletzt haben. Der Rückschlag sei zwar nicht schwerwiegend, dennoch wird die Kritik an seiner Nominierung lauter.

Ob Neymar Jr. während der WM durchgehend einsatzfähig bleibt, ist alles andere als klar.

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