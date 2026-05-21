Kein Hütter? Anderer Ex-Salzburg-Coach ist Eintracht-Favorit

Nach dem Aus von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt sind die Hessen auf Trainersuche. Der Vorarlberger Adi Hütter galt lange als heißer Kandidat >>>

Favorit auf die Nachfolge ist laut "Sport1" jetzt aber einen anderer Ex-Salzburg-Coach. Demnach versuche der Klub, Matthias Jaissle von Al-Ahli loszueisen.

Abstriche wären vonnöten

Der Deutsche gewann mit dem Saudi-Klub zwei Mal in Folge die asiatische Champions League. In der Wüste steht Jaissle noch bis 2027 unter Vertrag, müsste gehaltstechnisch Abstriche machen. Dazu sei der Ex-Salzburg-Coach aber bereit. Dem Vernehmen nach verdient er bei Al-Ahli ein Jahresgehalt von 15 Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge klopft die Eintracht bereits zwei Mal bei Jaissle an. Nach dem Glasner-Abgang 2023 war der damalige Salzburg-Trainer Thema, wechselte dann später im Sommer nach Saudi-Arabien. Auch in diesem Winter habe man sich nach ihm erkundigt, Al-Ahli habe aber abgeblockt.

Jaissle kommentiert Gerüchte

Angesprochen auf eine Europa-Rückkehr meinte Jaissle zuletzt: "Meine Karriere als Fußballspieler hat mich gelehrt, dass langfristige Pläne nutzlos sind. Deshalb lebe ich im Hier und Jetzt."

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Aktuell arbeitet mit Co Alexander Hauser auch ein Tiroler im Trainerteam des begehrten 38-Jährigen.