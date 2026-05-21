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Neuer Coach von ÖFB-Duo steht offenbar fest

Union Berlin hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Der Coach kommt von einem absoluten Sensationsmeister.

Neuer Coach von ÖFB-Duo steht offenbar fest Foto: © GEPA
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Nach der Interimsamtszeit von Marie-Louise Eta hat der 1. FC Union Berlin offenbar einen neuen Cheftrainer gefunden.

Laut "Sky"-Journalist Patrick Berger heißt der neue Trainer Mauro Lustrinelli und kommt vom Schweizer Sensationsmeister FC Thun. Eine Ablöse in Höhe von einer Million Euro fließt dem Bericht zufolge in die Schweiz.

Lotste Dursun in die Schweiz

Das ÖFB-Duo Christopher Trimmel und Leopold Querfeld darf sich entsprechend auf einen neuen Mann an der Seitenlinie freuen.

Mit einem Österreicher hat der neue Union-Coach bereits Erfahrung. Furkan Dursun wechselte im Winter vom SK Rapid in die Schweiz.

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