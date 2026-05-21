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Ist Adi Hütter seinem Ex-Klub zu teuer?

Der Vorarlberger wird gleich mit zwei seiner Ex-Klubs in Verbindung gebracht. Einem davon dürfte er zu teuer sein.

Ist Adi Hütter seinem Ex-Klub zu teuer? Foto: © IMAGO / kolbert-press
Textquelle: © LAOLA1
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Der Name Adi Hütter fiel in der vergangenen Wochen vermehrt in der Gerüchteküche. Dabei wurde vor allem Ex-Klub Eintracht Frankfurt ins Spiel gebracht, bei den Hessen ist aktuell aber ein anderer Ex-Salzburg-Coach Favorit >>>

Der Vorarlberger fällt jetzt auch im Zusammenhang mit seinem weiteren Ex-Verein Borussia Mönchengladbach. Laut "Bild" sei er aber dem Klub zu teuer. Selbiges treffe auf Dino Topmöller zu. Ex-Salzburg-Boss Rouven Schröder muss dort einen Sparkurs fahren.

Gerüchte führten zuletzt auch zu LASK-Erfolgscoach Didi Kühbauer >>>

Auch Glasner in Deutschland Thema

Dem Boulevardmedium zufolge sind die Favoriten auf den Job am Niederrhein aber Domenico Tedesco und Sandro Schwarz. Dass Eugen Polanski bleibt, kann aktuell auch noch nicht ausgeschlossen werden.

Mit Kevin Stöger steht derzeit ein Österreicher bei den "Fohlen" unter Vertrag.

Mit Oliver Glasner könnte weiters ein Oberösterreicher einen Trainerstuhl in der Deutschen Bundesliga bekommen. Eine Anfrage von Leverkusen sei bisher aber nicht beantwortet worden >>>

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