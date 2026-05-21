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Sextett für deutschen WM-Kader nominiert

Am Donnerstagvormittag hat der Deutsche Fußball-Bund die ersten Spieler des Kaders für die Weltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben.

Sextett für deutschen WM-Kader nominiert Foto: © IMAGO / Maximilian Koch
Textquelle: © LAOLA1
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Die ersten Spieler des deutschen WM-Kaders 2026 stehen fest!

Mit rührenden Instagram-Videos veröffentlicht der DFB seit einigen Stunden die nominierten Spieler.

Mittlerweile wurden acht Akteure offiziell bekannt gegeben: Joshua Kimmich (FC Bayern München/108/10), Kai Havertz (FC Arsenal/57/21), Deniz Undav (VfB Stuttgart/7/4), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/25/0), Jamal Musiala (FC Bayern München/40/8). Jamie Leweling (VfB Stuttgart/4/1), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt/3/0) sowie Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München/9/1) fahren zur Endrunde.

Bis zur um 13 Uhr angesetzten Pressekonferenz soll der Kader vollständig veröffentlicht sein.

Die 16 besten WM-Torschützen aller Zeiten

#16 - David Villa (Spanien)
#16 - Christian Vieri (Italien)

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