Die ersten Spieler des deutschen WM-Kaders 2026 stehen fest!

Mit rührenden Instagram-Videos veröffentlicht der DFB seit einigen Stunden die nominierten Spieler.

Mittlerweile wurden acht Akteure offiziell bekannt gegeben: Joshua Kimmich (FC Bayern München/108/10), Kai Havertz (FC Arsenal/57/21), Deniz Undav (VfB Stuttgart/7/4), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/25/0), Jamal Musiala (FC Bayern München/40/8). Jamie Leweling (VfB Stuttgart/4/1), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt/3/0) sowie Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München/9/1) fahren zur Endrunde.

Bis zur um 13 Uhr angesetzten Pressekonferenz soll der Kader vollständig veröffentlicht sein.