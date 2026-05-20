ÖFB-Legionär auf Probe bei Legia Warschau

Legia Warschau könnte bald einen ÖFB-Legionär begrüßen.

Wie "Legia.net" berichtet und Trainingsbilder zeigen, trainiert Bekem Bicki (Karlsruhe II/links im Bild) aktuell auf Probe mit. Der 22-jährige Vorarlberger war eigentlich für das Zweierteam vorgesehen, absolvierte aufgrund von Verletzungen aber auch Einheiten bei den Profis.

Der Mittelstürmer schoss in der aktuellen Saison bei Karlsruhe II in der Oberliga BW 16 Treffer in 32 Spielen. In der ADMIRAL 2. Liga verzeichnete er 2021 acht Einsätze für Dornbirn. 2022 zog es ihn in die U18 von SPAL. Über die U19 von Ulm und dem FCA Walldorf landete er in Karlsruhe.

Der KSC wird aktuell mit einem österreichischen Coach in Verbindung gebracht >>>