NEWS

ÖFB-Legionär auf Probe bei Legia Warschau

Ein Österreicher wird mit Legia Warschau in Verbindung gebracht, ist dort auch auf Probe.

ÖFB-Legionär auf Probe bei Legia Warschau Foto: © IMAGO / Newspix
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Legia Warschau könnte bald einen ÖFB-Legionär begrüßen.

Wie "Legia.net" berichtet und Trainingsbilder zeigen, trainiert Bekem Bicki (Karlsruhe II/links im Bild) aktuell auf Probe mit. Der 22-jährige Vorarlberger war eigentlich für das Zweierteam vorgesehen, absolvierte aufgrund von Verletzungen aber auch Einheiten bei den Profis.

Der Mittelstürmer schoss in der aktuellen Saison bei Karlsruhe II in der Oberliga BW 16 Treffer in 32 Spielen. In der ADMIRAL 2. Liga verzeichnete er 2021 acht Einsätze für Dornbirn. 2022 zog es ihn in die U18 von SPAL. Über die U19 von Ulm und dem FCA Walldorf landete er in Karlsruhe.

Der KSC wird aktuell mit einem österreichischen Coach in Verbindung gebracht >>>

Mehr zum Thema

Mourinho wünscht sich Ex-Admiraner für Real Madrid

Mourinho wünscht sich Ex-Admiraner für Real Madrid

La Liga
6
Nach Pfiffen: Ex-Rapid-Kapitän verlässt seinen Klub

Nach Pfiffen: Ex-Rapid-Kapitän verlässt seinen Klub

International
19
Konkurrenz für Sabitzer? BVB baggert an dänischem Nationalspieler

Konkurrenz für Sabitzer? BVB baggert an dänischem Nationalspieler

Deutsche Bundesliga
Nach Köln-Abschied: Ex-Austrianer entscheidet sich für Neo-Klub

Nach Köln-Abschied: Ex-Austrianer entscheidet sich für Neo-Klub

Deutsche Bundesliga
1
Vor Rapid-Duell: Ried-Coach soll Deutschland-Abschied ankündigen

Vor Rapid-Duell: Ried-Coach soll Deutschland-Abschied ankündigen

Bundesliga
Hiobsbotschaft! Wimmer fehlt wohl in beiden Relegationsspielen

Hiobsbotschaft! Wimmer fehlt wohl in beiden Relegationsspielen

Deutsche Bundesliga
3
Wels-Akteur gelingt mit 29 Jahren Sprung in die Bundesliga

Wels-Akteur gelingt mit 29 Jahren Sprung in die Bundesliga

Bundesliga
1

Kommentare

ÖFB-Legionäre Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Gerüchteküche Transfermarkt Karlsruher SC Legia Warschau Bekem Bicki FC Dornbirn