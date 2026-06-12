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Gespräche mit MLS-Klub! Lewandowski reist in die USA

Der polnische Nationalteam-Kapitän Robert Lewandowski soll für Gespräche mit einem MLS-Klub in die USA reisen.

Gespräche mit MLS-Klub! Lewandowski reist in die USA Foto: © IMAGO / SOPA Images
Textquelle: © LAOLA1
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Für die Weltmeisterschaft hat sich Polens Nationalmannschaft nicht qualifiziert - deren Kapitän reist nun trotzdem in die Vereinigten Staaten von Amerika.

Mit Chicago Fire dürfte ein MLS-Klub an einer Verpflichtung von Robert Lewandowski basteln. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Wohl noch Zweifel bei "Lewa"

Der Verein aus "Windy City" drängt demnach darauf, den Deal mit dem 37-jährigen Angreifer schnellstmöglich unter Dach und Fach zu bringen. Laut dem polnischen Journalisten Tomasz Włodarczyk habe Lewandowski noch Zweifel an einem Wechsel und noch nicht endgültig entschieden, wohin es gehen soll.

Der Vertrag des Stürmers beim FC Barcelona ist nach vier Jahren bei der "Blaugrana" ausgelaufen. Zuvor hat der polnische Rekordinternationale beim FC Bayern München, Borussia Dortmund, Lech Posen und Znicz Pruszkow gespielt.

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