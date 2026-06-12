Auf Wanners Spuren: Bayern-Talent wechselt zu Aufsteiger

Das 20-jährige Offensivtalent Maurice Krattenmacher verlässt den FC Bayern München dauerhaft und schließt sich Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg an. Dort trifft der Offensivspieler unter anderem auf ÖFB-Legionär Nicolas Kristof, der das Tor der Saarländer hütet.

Der deutsche U20-Nationalspieler unterschreibt im Saarland einen langfristigen Vertrag bis 2030.

Kein Durchbruch beim FC Bayern

Krattenmacher war im Sommer 2024 von der SpVgg Unterhaching zum FC Bayern gewechselt, schaffte dort aber nie den Sprung in die Kampfmannschaft.

Stattdessen folgten mehrere Leihstationen in den Profifußball:

Unterhaching (3. Liga), SSV Ulm und zuletzt Hertha BSC in der 2. Bundesliga.

Bei der "Alten Dame" blieb der große Durchbruch allerdings aus: In 25 Einsätzen gelangen dem Offensivspieler zwei Tore und eine Vorlage, meist kam er nur als Joker zum Einsatz. Eine Oberschenkelverletzung bremste ihn zudem zwischen Jänner und März aus.

Bei der SV Elversberg soll nun der Neustart folgen – und gleichzeitig der nächste Entwicklungsschritt.

Krattenmacher soll bei den Saarländern vor allem im offensiven Mittelfeld bzw. auf den Flügeln zum Einsatz kommen.

Bayern sichert sich Rückkaufoption

Laut Medienberichten hat sich der deutsche Rekordmeister im Zuge des Transfers eine Rückkaufoption gesichert.

Damit behält der FC Bayern die langfristige Entwicklung des 20-Jährigen im Blick, der weiterhin als großes Zukunftsprojekt gilt.

In Wanners Fußstapfen

Mit dem Wechsel folgt Krattenmacher zudem einem bekannten Muster: ÖFB-Star Paul Wanner hatte sich ebenfalls einst in Elversberg Spielpraxis geholt und dort den nächsten Entwicklungsschritt gesetzt.

Für Krattenmacher soll das Saarland nun ebenfalls zur Plattform für den Bundesliga-Durchbruch werden – diesmal als fixer Spieler der SV Elversberg.