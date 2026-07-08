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Hazard wird Baidoo-Teamkollege

Der RC Lens verstärkt seine Offensive mit einem Ex-Dortmunder. Dieser hört auf einen prominenten Namen.

Hazard wird Baidoo-Teamkollege Foto: © IMAGO / Buzzi
Textquelle: © LAOLA1
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Samson Baidoo bekommt beim RC Lens einen prominenten neuen Mitspieler.

Wie "FT" exklusiv berichtet, steht der französische Vizemeister vor der Verpflichtung von Thorgan Hazard (33).

Zuletzt in Belgien aktiv

Der Bruder von Ex-Superstar Eden Hazard soll beim Ligue-1-Klub einen Vertrag über zwei Jahre unterschreiben.

Für den ehemaligen BVB-Profi ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Hazard durchlief die Jugendabteilung der Nordfranzosen, ehe er im Sommer 2012 zum FC Chelsea wechselte.

Die letzten drei Saisonen spielte der 47-fache Nationalspieler Belgiens für den RSC Anderlecht im belgischen Oberhaus. Nach seinem Vertragsende wird für den ehemaligen Gladbach-, PSV- und BVB-Profi keine Ablöse fällig.

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