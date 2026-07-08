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Ex-Austrianer vor Rückkehr nach Österreich

Der Innenverteidiger ging 2024 nach Italien. Nun steht ein Transfer zurück nach Österreich wohl kurz bevor.

Ex-Austrianer vor Rückkehr nach Österreich Foto: © IMAGO / ABACAPRESS
Textquelle: © LAOLA1
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Der GAK bastelt weiter am Kader für die neue Saison.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, stehen die "Rotjacken" vor der Verpflichtung von Petar Markovic.

Demnach hat der Innenverteidiger wohl bereits den Medizincheck in Graz absolviert.

Der 20-Jährige wurde in der Jugend der Wiener Austria ausgebildet und wechselte im Sommer 2024 zum FC Bologna, wo er in der vergangenen Saison für die U20 auflief. Ein Mal stand er in Bolognas Serie-A-Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz.

Für Österreichs U19-Nationalteam lief Markovic sieben Mal auf.

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