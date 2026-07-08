Millionenablöse: Ballo-Transfer vor Abschluss

Die Zukunft von Thierno Ballo (24) ist so gut wie geklärt.

Während der Wolfsberger AC am Mittwochvormittag ins Trainingslager nach Maria Alm reist, werden die letzten Details des Transfers des ÖFB-Angreifers geklärt.

Das verraten WAC-Chefcoach Thomas Silberberger und Ballos Berater Peter Huemerlehner der "Krone".

Drei Millionen Euro Ablöse

Demnach sei der Deal mit AS Saint-Etienne unter Dach und Fach.

Huemerlehner sagt: "Thierno hätte schon längst im Flieger sitzen können. Aber es müssen seitens des WAC eben noch Zahlungen erledigt werden, es sieht hierfür sehr gut aus! Passt alles, kann es am Mittwoch schon Richtung Medizincheck gehen."

Ballo, der nicht ins Trainingslager mitreisen durfte und so auch die "VdF" aufmerksam machte, soll den Lavanttalern eine Ablöse in Höhe von rund drei Millionen Euro einbringen.

Ersatz soll kommen – wer wird neuer Kapitän?

Zweitligist Saint-Etienne (zehnfacher französischer Meister) verpasste vergangene Saison nur ganz knapp den Aufstieg in die Ligue 1.

Bei einem Ballo-Abgang soll ein Ersatzmann verpflichtet werden. Die Namen von Dominik Fitz und Nik Prelec kursieren nach wie vor rund um die Lavanttal Arena.

Im Zuge des Trainingslagers im Salzburger Urlaubsort soll am Sonntag nach dem Abgang von Dominik Baumgartner auch ein neuer Kapitän bestimmt werden.