Nächster Neuzugang! BW Linz holt Stürmer aus Augsburg

Der FC Blau Weiß Linz gibt die nächste Verpflichtung in diesem Transferfenster bekannt.

Mauro Hämmerle wechselt von der Reserve des FC Augsburg in die Stahlstadt. Der 18-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Zuletzt war er in der Regionalliga Bayern zum Einsatz und kam zu 15 Einsätzen, bei denen er zweimal traf. Für das österreichische U19 Nationalteam durfte er bisher achtmal auflaufen und erzielte insgesamt sechs Tore.

Sportdirektor Christoph Schösswendter sagt über die Neuverpflichtung: "Mauro Hämmerle ist ein universell einsetzbarer, junger österreichischer Offensivspieler, der vor allem im letzten Drittel viele Qualitäten und Potenzial mitbringt. Vor allem sein erster Kontakt und seine Lösungen mit dem Ball sind für sein junges Alter außergewöhnlich."