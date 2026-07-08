Niederlande-Altstar kehrt zu seinem Herzensklub zurück

Daley Blind ist zurück bei Ajax Amsterdam. Der Abwehrspieler unterschreibt einen Vertrag über eine Saison bis 2027.

Für den 36-Jährigen ist es bereits die zweite Rückkehr zum 36-fachen niederländischen Meister.

Blind hatte die Ajax-Jugend durchlaufen und war 2014 zu Manchester United gewechselt. Vier Jahre später ging es zurück nach Amsterdam.

Es folgten Aufenthalte beim FC Bayern München und FC Girona. In Spanien ist Blinds Vertrag diesen Sommer ausgelaufen, weshalb der Linksfuß ablösefrei in seine Heimatstadt zurückkehrt.

Blind holte mit Ajax bereits sieben Mal den Meistertitel und zwei Mal den Pokal.