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Rangnick dementiert Milan-Gerüchte nicht

Der ÖFB-Teamchef äußert sich zu den Gerüchten um ein mögliches Treffen mit den AC-Milan-Bossen.

Rangnick dementiert Milan-Gerüchte nicht Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Was ist wirklich an den Gerüchten um Ralf Rangnick und AC Milan dran?

Die "Gazzetta dello Sport" berichtet in ihrer Mittwochausgabe über ein Treffen zwischen Berater Zlatan Ibrahimovic, Klubbesitzer Gerry Cardinale und dem ÖFB-Teamchef.

Demnach soll der 67-Jährige als Sportdirektor in Mailand gehandelt werden.

Bericht: Rangnick in Gesprächen mit Spitzenklub >>>

"Der einzige Ansprechpartner für mich, was Vertragliches betrifft, ist und bleibt der ÖFB", sagt Rangnick gegenüber dem "Kurier" am heutigen Mittwoch bezogen auf seine Zukunft.

Kein Dementi

Nichtsdestotrotz dementierte der Deutsche das Treffen mit den Milan-Verantwortlichen nicht. "Dass bei AC Milan am vergangenen Wochenende etwas Außergewöhnliches passiert ist, hat wohl jeder mitbekommen."

Damit bezieht sich Rangnick auf den Umbruch in der Führungsriege der "Rossoneri".

Nach der verpassten Champions-League-Qualifikation aufgrund der 1:2-Niederlage gegen Cagliari mussten u. a. Trainer Massimiliano Allegri, Sportdirektor Igli Tare und Geschäftsführer Giorgio Furlani gehen.

Fix! Milan tauscht die gesamte sportliche Führung aus >>>

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