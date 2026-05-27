Was ist wirklich an den Gerüchten um Ralf Rangnick und AC Milan dran?

Die "Gazzetta dello Sport" berichtet in ihrer Mittwochausgabe über ein Treffen zwischen Berater Zlatan Ibrahimovic, Klubbesitzer Gerry Cardinale und dem ÖFB-Teamchef.

Demnach soll der 67-Jährige als Sportdirektor in Mailand gehandelt werden.

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"Der einzige Ansprechpartner für mich, was Vertragliches betrifft, ist und bleibt der ÖFB", sagt Rangnick gegenüber dem "Kurier" am heutigen Mittwoch bezogen auf seine Zukunft.

Kein Dementi

Nichtsdestotrotz dementierte der Deutsche das Treffen mit den Milan-Verantwortlichen nicht. "Dass bei AC Milan am vergangenen Wochenende etwas Außergewöhnliches passiert ist, hat wohl jeder mitbekommen."

Damit bezieht sich Rangnick auf den Umbruch in der Führungsriege der "Rossoneri".

Nach der verpassten Champions-League-Qualifikation aufgrund der 1:2-Niederlage gegen Cagliari mussten u. a. Trainer Massimiliano Allegri, Sportdirektor Igli Tare und Geschäftsführer Giorgio Furlani gehen.

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