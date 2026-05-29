Der dritte Aufsteiger in die Serie A steht fest

Monza ist der dritte Aufsteiger in die Serie A.

Die Norditaliener verloren das Playoff-Rückspiel gegen Catanzaro daheim 0:2. In der 39. Minute mussten sie durch Jack das erste Tor hinnehmen, rund 15 Minuten vor Ende folgte das zweite Gegentor per Kopf durch Frosinini.

Da Monza das Hinspiel aber mit demselben Resultat gewonnen hatte und bei Torgleichheit die in der Meisterschaft besser klassierte Mannschaft aufsteigt, reichte dies.

Monza war Dritter, Catanzaro Fünfter. Ein Jahr nach dem Abstieg darf das Team somit wieder höherklassig spielen. Den direkten Aufstieg hatten sich zuvor Venezia und Frosinone gesichert. Absteiger aus der Serie A sind Cremonese, Hellas Verona und Pisa.