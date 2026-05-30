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Transfer-Update: Stürmer für den LASK, neuer Klub für Adi Hütter?
Der GAK trennt sich von einigen Spielern, Rapid holt hingegen einen Akteur zurück. Das Transfer-Update:
Der Transfermarkt ist offen, hinter den Kulissen passiert einiges.
Die Transferliste der ADMIRAL Bundesliga >>>
Allzu viel Bewegung war am Samstag zumindest öffentlich aber nicht zu vernehmen. Der LASK sichert sich die Dienste eines Offensivspielers, Trainer Adi Hütters nächste Station soll feststehen - und ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer könnte bei den Bayern Konkurrenz bekommen.
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
ADMIRAL Bundesliga:
LASK zieht die Kaufoption bei einem Offensivmann
ÖFB-Legionäre & Österreich-Exporte:
Medienbericht: Nächstes Ziel von Adi Hütter steht fest
Bekommt Laimer Konkurrenz? Bayern zeigt Interesse an Inter-Star