Transfer-Update: Stürmer für den LASK, neuer Klub für Adi Hütter?

Der Transfermarkt ist offen, hinter den Kulissen passiert einiges.

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Allzu viel Bewegung war am Samstag zumindest öffentlich aber nicht zu vernehmen. Der LASK sichert sich die Dienste eines Offensivspielers, Trainer Adi Hütters nächste Station soll feststehen - und ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer könnte bei den Bayern Konkurrenz bekommen.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

LASK zieht die Kaufoption bei einem Offensivmann

ÖFB-Legionäre & Österreich-Exporte:

Medienbericht: Nächstes Ziel von Adi Hütter steht fest

Bekommt Laimer Konkurrenz? Bayern zeigt Interesse an Inter-Star