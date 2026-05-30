Konkurrenz für Laimer? Bayern zeigt Interesse an Inter-Star

Der FC Bayern München beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Yann Bisseck.

Laut einem Bericht der "BILD" haben sich die Münchner bereits bei Inter Mailand nach dem 25-jährigen Innenverteidiger erkundigt und erste Informationen zu möglichen Transferbedingungen eingeholt.

Demnach soll Inter ab einer Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro grundsätzlich gesprächsbereit sein.

Bisseck steht in Mailand noch bis 2029 unter Vertrag und hat sich dort seit seinem Wechsel im Sommer 2023 als Stammspieler in der Dreierkette etabliert.

Flexibler Abwehrspieler mit DFB-Erfahrung

Der ehemalige Kölner absolvierte in der vergangenen Saison 36 Pflichtspiele für Inter und steuerte dabei drei Tore sowie drei Assists bei. Sein Marktwert wird mittlerweile auf rund 50 Millionen Euro geschätzt.

Im März 2025 feierte Bisseck zudem sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Trotz starker Leistungen im Klub kam er seither allerdings nicht mehr zum Einsatz und fehlt damit auch im aktuellen WM-Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Konkurrenz für Laimer auf der rechten Seite?

Besonders interessant für den FC Bayern ist laut dem Bericht Bissecks Vielseitigkeit. Neben seiner Stammposition im Abwehrzentrum kann der 25-Jährige auch als rechter Außenverteidiger eingesetzt werden.

Damit würde er im Kader der Münchner potenziell auch in direkte Konkurrenz zu Konrad Laimer treten, der diese Rolle zuletzt hauptsächlich bekleidet hat.

Laimer-Vertrag weiter offen

Bei Laimer läuft der Vertrag beim FC Bayern noch bis 2027. Eine Verlängerung ist bislang nicht fixiert, zuletzt soll es jedoch Annäherungen zwischen Klub und Spieler gegeben haben.

Parallel dazu sondieren die Bayern offenbar weiterhin den Markt für Verstärkungen in der Defensive.