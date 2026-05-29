Holt Rangnick bei Milan-Deal einen österreichischen Coach?

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird derzeit bei AC Milan gehandelt. Dort könnte er als Sportdirektor aufschlagen.

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Der Vertrag des Deutschen beim ÖFB läuft nach der WM aus, die Milan-Funktion könnte eine passende neue Herausforderung sein.

Rangnicks mögliche Forderungen

"Sky Italia" zufolge gebe es einige Forderungen des ÖFB-Teamchefs. Demnach möchte er neben dem Job als Sportdirektor die Scouting-Abteilung und den Jugendbereich leiten. Der Deutsche wolle demnach auch Koordinator der Nachwuchstrainer sein.

Bei der Auswahl des neuen Milan-Trainers bestehe er weiters darauf, dass er dies alleine entscheiden dürfe.

Laut Alfredo Pedulla präferiere der Deutsche zwei mögliche neue Trainer.

Jaissle lief unter Rangnick auf

Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle soll einer davon sein. Der Deutsche gewann mit seinem Tiroler Co-Trainer Alexander Hauser zwei Mal in Folge mit Al Ahli die asiatische Champions League.

Beide verbindet eine gemeinsame Zeit bei der TSG 1899 Hoffenheim, damals lief Jaissle als Rangnicks Schützling auf. Später kreuzten sich die Wege in Leipzig. Jaissle arbeitete während Rangnicks Zeit als Sportdirektor als Nachwuchstrainer (2014-2017).

Geht es für Glasner zu Milan?

Als Rangnicks zweiter Favorit wird Oliver Glasner genannt. Der Oberösterreicher holte kürzlich mit Crystal Palace die UEFA Conference League und ist ab sofort frei.

Glasner arbeitete zwischen 2012 und 2014 als Co-Trainer von Roger Schmidt bei Red Bull Salzburg, sein damaliger Boss war Sportdirektor Ralf Rangnick.

Noch ist ein Deal zwischen Rangnick und Milan nicht in Sicht. Sollte dieser zustande kommen, liegt eine Verpflichtung eines ehemaligen Weggefährten aber durchaus im Bereich des Möglichen.

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