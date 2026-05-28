Verstärkt Ex-Salzburger ÖFB-Trio in Deutschland?

Hinter Absteiger FC St. Pauli stellte der SV Werder Bremen in der abgelaufenen Saison die harmloseste Offensive der deutschen Bundesliga.

Das lag nicht zuletzt daran, dass die Hanseaten keinen echten Knipser im Kader hatten. Mit zehn Treffern führte Jens Stage, ein gelernter Mittelfeldspieler, die interne Torschützenliste an.

Folgerichtig steht ein treffsicherer Mittelstürmer beim SV Werder Bremen ganz oben auf der Prioritätenliste. Laut der "Deichstube" gilt eine Rückkehr von Nationalspieler Niclas Füllkrug als Option, erste Gespräche haben bereits stattgefunden.

Cercle Brügge besitzt Kaufoption

Doch auch ein Stürmer mit Österreich-Vergangenheit soll in den Blickpunkt der Werder-Verantwortlichen gerückt sein: Wie das französische Fußballportal "MediaFoot" berichtet, soll der deutsche Bundesligist über eine Verpflichtung von Oumar Diakite nachdenken.

Der 22-jährige Ivorer, der mit dem FC Salzburg 2022 im Finale der UEFA Youth League gestanden war, wechselte 2025 nach dem Abstieg mit Stade Reims leihweise zu Cercle Brügge.

Für den Kooperationsklub der AS Monaco erzielte er in der abgelaufenen Saison sieben Tore und zwei Vorlagen. Die Belgier besitzen zudem eine Kaufoption für den Mittelstürmer.

Beim SV Werder Bremen würde er mit Romano Schmid, Marco Grüll und Kapitän Marco Friedl auf drei ÖFB-Legionäre treffen.

Einen Neuzugang für die Offensive hat Werder bereits verpflichtet >>>