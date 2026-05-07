Transfer fix! Grüll bekommt bei Werder Konkurrenz durch Franzosen

Werder Bremen schlägt am Transfermarkt zu.

Der deutsche Bundesligist verstärkt sich mit dem 19-jährigen Kenny Quetant. Der Stürmer stand zuletzt beim französischen Erstligisten Le Havre AC unter Vertrag und wechselt nun ablösefrei zu Werder.

Medienberichten zufolge soll Quetant einen Vertrag bis 2030 unterschrieben haben, mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Einsätze in Ligue 1

Der Neuzugang wurde bei seinem bisherigen Verein zehn Mal bei den Profis eingesetzt, dabei erzielte er ein Tor. Sein letztes Spiel bestritt er Mitte März.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Kenny einen jungen, sehr talentierten Potenzialspieler von Werder Bremen überzeugen konnten. Wir wollen ihn dabei unterstützen, bei uns die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen. Er konnte bereits erste Erfahrungen in einer europäischen Top-Liga sammeln und wir sind überzeugt, dass er bei uns sein Potential entfalten kann", betont Lizenzleiter Niemeyer.

"Kenny ist ein gut ausgebildeter, technisch versierter Stürmer, der ein gutes Tempo mitbringt. Er hat ein spannendes Profil, das unsere Möglichkeiten mittelfristig im Angriff erweitern wird", ergänzt Trainer Thioune.

Konkurrenz für Grüll?

Werder hatte in dieser Saison schwer zu kämpfen. Das Team rund um die ÖFB-Legionäre Marco Grüll und Romano Schmid stellte bisher die drittschlechteste Offensive. Für den Erstgenannten könnte der 19-Jährige zur Konkurrenz werden.

Der Österreicher kam in der aktuellen Saison auf 31 Spiele in der Deutschen Bundesliga, dabei traf er drei Mal. Schmid steuerte vier Tore bei.

Die Erwartungen des aktuellen Tabellen-15. dürften diese Saison bei weitem nicht erfüllt worden sein.