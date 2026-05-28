Ex-LASK-Spieler vor Wechsel zu Erdogan-Klub

Für Hrvoje Smolcic endete seine Leihe zum LASK denkbar ungünstig: Mit seinem kapitalen Schnitzer leitete er die Niederlage im Playoff-Rückspiel gegen den SK Rapid ein, die dafür sorgte, dass die Linzer in der Saison 2024/25 einen internationalen Startplatz verpassten.

Weil er im gesamten Saisonverlauf zu inkonstant agierte, zog der LASK die Kaufoption für den kroatischen Innenverteidiger nicht.

Es folgte eine Leihe von Stammverein Eintracht Frankfurt zu Kocaelispor in die Süper Lig. Beim Klub aus Izmit konnte sich Smolcic auf Anhieb in der Innenverteidigung festspielen.

Auch Leihklub will Smolcic langfristig binden

Obwohl seine Leihe im Sommer endet, könnte der mittlerweile 25-Jährige der Süper Lig erhalten bleiben. Wie das lokale Medium "Cagdas Kocaeli" berichtet, zeigt Istanbul Basaksehir Interesse an einer festen Verpflichtung des Abwehrspielers. Mit seiner Defensivleistung beim 0:0 gegen jenen Klub, dem Präsident Recep Tayyip Erdogan die Daumen drückt, gab er eine starke Bewerbung ab.

Als Ablöse soll eine Summe in Höhe von 1,5 Millionen Euro im Raum stehen. Doch auch Kocaelispor würde Smolcic dem Bericht zufolge gerne langfristig binden.

Eintracht Frankfurt ließ sich die Dienste des 25-Jährigen im Sommer 2022 stolze 2,5 Millionen Euro kosten. Dass es gleich mehrere Interessenten gibt, könnte den Preis nach oben treiben. Sein Vertrag bei den Hessen läuft noch bis 2027.