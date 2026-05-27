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Doch nicht Bayern? England-Star vor Wechsel nach Barcelona

Eigentlich deutete in den letzten Wochen vieles auf einen Transfer zum FC Bayern hin. Nun könnte der spanische Meister den Deal gekapert haben.

Doch nicht Bayern? England-Star vor Wechsel nach Barcelona Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Anthony Gordon ist eine der spannenden Transferaktien in diesem Sommer!

Der Flügelspieler von Newcastle United darf den englischen Traditionsverein verlassen, auch weil die "Magpies" das internationale Geschäft verpasst haben.

Ein Transfer soll aber nur zustande kommen, wenn der Preis stimmt. Zuletzt war von knapp 90 Millionen Euro die Rede.

Sticht Barca Bayern aus?

In den letzten Wochen wurde immer wieder über großes Interesse vom FC Bayern München berichtet (alle Infos >>>).

Wie Transferexperte Fabrizio Romano nun berichtet, soll nun allerdings der FC Barcelona eine Einigung mit der Spielerseite erzielt haben. Laut verschiedenen spanischen Medien soll der amtierende Meister bereit sein, 70 Millionen Euro für den englischen WM-Fahrer zu bezahlen.

Die Konkurrenz lauert

Barca will den Deal wohl schnellstmöglich abschließen, auch weil die Konkurrenz weiterhin lauert. Bei den Katalanen könnte Gordon die Rolle von Marcus Rashford einnehmen. Der Engländer kehrt nach seiner Leihe vorerst zu Manchester United zurück.

Gordon kam im Winter 2023 für 45 Millionen Euro vom FC Everton nach Newcastle. In dieser Saison erzielte der 25-Jährige 17 Tore und fünf Vorlagen in 46 Spielen.

Die 20 teuersten Transfers der Premier League

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