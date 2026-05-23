Rekordtransfer! Lienharts Freiburg schlägt bei Werder zu

Der SC Freiburg tätigt einen neuen Rekordtransfer!

Wie die Breisgauer am Samstag vermelden, hat man sich die Dienste von Mio Backhaus gesichert. Der bisherige Stammkeeper von Werder Bremen wechselt dem Vernehmen nach für 15 Millionen Euro nach Freiburg und wird damit zum bisher teuersten Spieler in der Vereinsgeschichte.

Backhaus unterschreibt bis 2031 und wird damit wohl Nachfolger von Noah Atubolu, dessen bereits seit längerem kolportierter Abschied damit immer näher rückt. Der 23-Jährige soll sich u.a. im Visier der AC Milan, Atletico Madrid und Brighton & Hove Albion befinden.

Bremen regelt Nachfolge intern

Sein designierter Erbe Backhaus bestritt die vergangene Saison als Stammkeeper für Werder und machte dabei eine gute Figur. Die Bremer hingegen werden ihrerseits nicht nach einem neuen Stammgoalie Ausschau halten.

Wie der Klub im Zuge der Verabschiedung von Backhaus verkündet, wird Karl Hein (24) die neue Nummer eins. Der Este ist bereits seit Sommer 2025 vom FC Arsenal ausgeliehen und wurde nun fest verpflichtet. Er unterschreibt an der Weser für vier Jahre.