Manchester United, Chelsea und Spurs wollen Ex-Rapidler

Nach seinem Wechsel überzeugt der ehemalige Bundesliga-Kicker offenbar weiterhin. Nun soll es Interesse aus der Premier League geben.

Einem Ex-Rapidler könnte schon im kommenden Winter der Sprung in die englische Premiere League gelingen.

Wie das britische Transfer-Medium "TEAMtalk" berichtet, will u.a. Manchester United Mamadou Sangare bereits im Jänner verpflichten. Doch auch der FC Chelsea, Tottenham Hotspur und West Ham United sollen Interesse am Mittelfeldmotor haben.

Erst im vergangenen Sommer wechselte Sangare vom SK Rapid zu RC Lens - damit ist er der zweitteuerste Abgang der Hütteldorfer Historie.

In der Ligue 1 stand der 23-Jährige nach seinem Debüt in jedem Spiel in der Startelf des Tabellenführers, der obendrein die wenigsten Gegentore in der Meisterschaft kassierte. In dieser Zeit kam Sangare auf ein Tor und einen Assist.

