Die österreichische Bundesliga geht in die Winterpause – Zeit für das LAOLA1-Team der Herbstsaison!

Die Ansapanier hat ihre Top-Elf aus Spielern zusammengestellt, die in der Hinrunde 2025/26 besonders überzeugt haben. Johannes Kristoferitsch und Harald Prantl präsentieren das Team des Herbstes.

Auffällig: Elf Spieler aus acht verschiedenen Vereinen – Rapid, Austria, GAK und Blau-Weiß Linz sind die einzigen Teams ohne Vertreter. Viele Akteure standen zu Saisonbeginn nicht auf dem Zettel, jetzt gehören sie zu den spannendsten Spielern der Liga.

Bis Montag, 22. Dezember, kannst auch du dein persönliches "Team der Herbstsaison" erstellen und deine Favoriten wählen. Stimme ab und wähle deine Top-Elf >>>

