Ansapanier

Bundesliga-Herbst: Die Top-Elf der Überraschungen

Elf Spieler aus acht Vereinen – die Top-Elf der ADMIRAL Bundesliga-Herbstsaison 2025/26, mit der kaum jemand gerechnet hätte.

Kommentare

Die österreichische Bundesliga geht in die Winterpause – Zeit für das LAOLA1-Team der Herbstsaison!

Die Ansapanier hat ihre Top-Elf aus Spielern zusammengestellt, die in der Hinrunde 2025/26 besonders überzeugt haben. Johannes Kristoferitsch und Harald Prantl präsentieren das Team des Herbstes.

Auffällig: Elf Spieler aus acht verschiedenen Vereinen – Rapid, Austria, GAK und Blau-Weiß Linz sind die einzigen Teams ohne Vertreter. Viele Akteure standen zu Saisonbeginn nicht auf dem Zettel, jetzt gehören sie zu den spannendsten Spielern der Liga.

Bis Montag, 22. Dezember, kannst auch du dein persönliches "Team der Herbstsaison" erstellen und deine Favoriten wählen. Stimme ab und wähle deine Top-Elf >>>

Hier ansehen:

Hier anhören:

Mehr zum Thema

Das Herbst-Zeugnis der Bundesliga-Klubs

Das Herbst-Zeugnis der Bundesliga-Klubs

Bundesliga
21
Die Anstoßzeiten für den restlichen Grunddurchgang stehen fest!

Die Anstoßzeiten für den restlichen Grunddurchgang stehen fest!

Bundesliga
Wähle das Bundesliga-Team der Herbstsaison!

Wähle das Bundesliga-Team der Herbstsaison!

Bundesliga
47
VAR-Rückblick befasst sich mit strittigen Elfmeter-Entscheidungen

VAR-Rückblick befasst sich mit strittigen Elfmeter-Entscheidungen

Bundesliga
22
WSG legt offiziell Protest gegen Wertung des 1:2 in Hartberg ein

WSG legt offiziell Protest gegen Wertung des 1:2 in Hartberg ein

Bundesliga
37
Pleiten im Europacup: Bundesliga-Klubs verlieren einen Startplatz

Pleiten im Europacup: Bundesliga-Klubs verlieren einen Startplatz

Europa League
16
Sperre für WSG-Trainer Philipp Semlic

Sperre für WSG-Trainer Philipp Semlic

Bundesliga
10
Kommentare

Kommentare

Fußball Ansapanier SCR Altach FC Red Bull Salzburg Sport-Talk LAOLA1+ Admiral Bundesliga SK Sturm Graz SV Ried TSV Hartberg LASK WSG Tirol Dejan Stojanovic George Bello Jamie Lawrence Dominik Baumgartner Elias Havel Kingstone Mutandwa Otar Kiteishvili Tomi Horvat Patrick Greil Kerim Alajbegovic Harald Prantl Johannes Kristoferitsch Team der Herbstsaison Kasper Jörgensen