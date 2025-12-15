Zum Abschluss des 16. Spieltags der Premier League ereignet sich in Manchester ein echtes Torspektakel. Das Heimspiel der "Red Devils" gegen den AFC Bournemouth endet mit 4:4.

In der ersten Halbzeit tritt Manchester United dominant auf und geht durch Diallo auch verdient in Führung. Eine Flanke von Dalot rutscht bis zum Ivorer durch, der den Ball aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie drückt (13.).

Die Hausherren lassen in Person von Cunha (19.) und Mbeumo (26., 29.) gute Möglichkeiten auf eine höhere Führung aus und das wird noch vor der Pause bestraft: Einen Konter der "Cherries" schließt Semenyo zum Ausgleich ab (40.).

Aber Casemiro steigt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einem Fernandes-Eckball am höchsten und besorgt per Kopf doch noch die Pausenführung (45.+4).

Ein munteres Hin und Her

Doch nach Wiederanpfiff ist Manchester United gedanklich noch in der Pause, Tavernier hebelt mit einem einfachen Steckpass die gesamte United-Defensive aus und Evanilson verwertet zum neuerlichen Ausgleich (46.).

Mit einem Freistoßtor stellt Tavernier in der 52. Spielminute den Spielverlauf völlig auf den Kopf.

Doch Manchester United beweist Moral, kommt durch einen herrlichen Fernandes-Freistoß zunächst zum Ausgleich (77.) und gelingt dann durch Cunha die neuerliche Führung (79.). Doch erneut hat Bournemouth eine Antwort parat, eine Hereingabe von Jimenez verwertet Kroupi zum 4:4 (84.).

Manchester United verpasst damit den Sprung auf Rang fünf, der AFC Bournemouth ist weiter Tabellen-13.