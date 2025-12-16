Rapidler nominiert: Chaos um zwei Kaderlisten in Kamerun

Nach der verpassten WM-Qualifikation Kameruns hat Verbandsboss Samuel Eto'o Teamchef Marc Brys entlassen. David Pagou soll das Team entsprechend zum Afrika Cup führen, hat diesbezüglich auch den Rapid-Kicker Martin Ndzie nominiert.

Ob Pagou überhaupt berechtigt ist, den Job anzutreten, ist aber unklar. Vorgänger Brys pocht nämlich auf einen Verbleib. Der Belgier wurde im April 2024 vom Sportministerium in den Job gehievt, können laut ihm auch nur von diesem gefeuert werden.

Brys will bleiben

"Eigentlich bin ich nicht überrascht. Es kommt von jemandem, der narzisstisch ist und sich für den Besten hält. Eto’o hatte von Anfang das Ziel, mich loszuwerden, schon von der ersten Minute an hat er mich beleidigt. Ich war ihm einfach zu stark", so Brys gegenüber "VTM Nieuws".

Er selbst hat einen 28-Mann-Kader nominiert. In diesem sollen sich Namen wie Andre Onana, Eric-Maxim Choupo-Moting und Vincent Aboubakar befinden, die in Pagous Liste sich nicht dabei sind.

Ndzie zuletzt nicht nominiert

"Solange es kein vom Präsidenten des Landes unterschriebenes Dokument gibt, auf dem er David Pagou zum Trainer erklärt, bleibe ich, Marc Brys, Trainer. Darüber gibt es keine Diskussionen, und so läuft es in Kamerun seit 30 Jahren", so Brys zu "TV5 Monde".

Ob der Rapidler Martin Ndzie, der in den letzten beiden Länderspielpausen unter Brys keine Nominierung erhielt, sich auch im zweiten Kader befindet, ist unklar. Es ist also auch möglich, dass der Mittelfeld-Mann doch nicht zum Afrika Cup fährt. Es bleibt spannend, wer tatsächlich beim Afrika Cup bei Kamerun an der Seitenlinie steht. Los geht es am 24. Dezember gegen Gabun.