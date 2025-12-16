NEWS

Nächstes Gerücht! Englischer CL-Starter hat Glasner auf Liste

Oliver Glasner ist in England begehrt. Der Oberösterreicher wurde bereits mit zwei Topklubs in Verbindung gebracht, jetzt folgt ein weiterer Verein.

Er ist der wohl begehrteste Trainer Österreichs. Oliver Glasner - aktuell Fünfter in der Premier League mit Crystal Palace - gilt als heiße Aktie am Trainermarkt.

In der Vergangenheit soll sich Liverpool mit ihm beschäftigt haben. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich auch Klub-Weltmeister Chelsea für ihn interessiert (Wechselt Oliver Glasner zum Weltmeister? >>>)

Jetzt dürfte laut "CaughtOffside" ein weiterer CL-Starter aus London Glasner auf der Shortlist haben. Demnach ist Thomas Frank bei den Spurs angezählt, aktuell steht der EL-Sieger nur auf Rang elf.

Neben Glasner werden auch Bournemoth-Coach Marco Silva und der ehemalige Langzeittrainer Mauricio Pochettino (aktuell US-Teamchef) ins Spiel gebracht.

Glasners Vertrag bei Palace läuft nur noch bis Saisonende, zuletzt kritisierte er auch öffentlich das vergangene Transferfenster >>>

