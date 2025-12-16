Nächstes Gerücht! Englischer CL-Starter hat Glasner auf Liste

Er ist der wohl begehrteste Trainer Österreichs. Oliver Glasner - aktuell Fünfter in der Premier League mit Crystal Palace - gilt als heiße Aktie am Trainermarkt.

In der Vergangenheit soll sich Liverpool mit ihm beschäftigt haben. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich auch Klub-Weltmeister Chelsea für ihn interessiert (Wechselt Oliver Glasner zum Weltmeister? >>>)

Jetzt dürfte laut "CaughtOffside" ein weiterer CL-Starter aus London Glasner auf der Shortlist haben. Demnach ist Thomas Frank bei den Spurs angezählt, aktuell steht der EL-Sieger nur auf Rang elf.

Neben Glasner werden auch Bournemoth-Coach Marco Silva und der ehemalige Langzeittrainer Mauricio Pochettino (aktuell US-Teamchef) ins Spiel gebracht.

Glasners Vertrag bei Palace läuft nur noch bis Saisonende, zuletzt kritisierte er auch öffentlich das vergangene Transferfenster >>>