Wechselt Oliver Glasner zum Weltmeister?

Der Oberösterreicher macht in England ordentlich auf sich aufmerksam. Geht es jetzt zum Klub-Weltmeister?

Wechselt Oliver Glasner zum Weltmeister? Foto: © getty
Durch den Triumph im FA Cup mit Crystal Palace machte Oliver Glasner ordentlich auf sich aufmerksam. Auch in der aktuellen Saison steht sein Team auf dem starken fünften Platz in der Premier League.

Es ist also wenig verwunderlich, dass der Österreicher immer wieder mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht wurde.

Bleibt Glasner in London?

Das Boulevardmedium "Sun" bringt jetzt einen weiteren Klub ins Spiel. Demnach sitzt Enzo Maresca beim FC Chelsea nicht mehr allzu fest im Sattel. Die "Blues" sind aktuell Vierter, haben auf Leader Arsenal acht Punkte Rückstand.

Oliver Glasner sei ein möglicher Kandidat, sollte Maresca von seinen Aufgaben entbunden werden. Der Österreicher hat bei Crystal Palace nur mehr einen Vertrag bis Saisonende. Zuletzt äußerte er auch Kritik über das vergangene Transferfenster (Glasner im Stich gelassen? "Hätte mehr Unterstützung gewünscht" >>>).

Jetzt könnte es zum amtierenden Klub-Weltmeister gehen. Die Stadt müsste Glasner dafür nicht verlassen, beide Klubs haben ihren Sitz in London.

