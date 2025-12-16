Glasner-Ersatz: Übernimmt ein Kult-Trainer bei Crystal Palace?

Oliver Glasner und Crystal Palace - das ist bisher eine reine Erfolgsstory.

Doch diese Erzählung könnte bald zu Ende gehen, wie einem Bericht der Radiosendung "Carrusel" des größten spanischen Senders "Cadena SER" zu entnehmen ist. Demnach werde Glasner seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag bei den "Eagles" nicht verlängern.

Gerüchte um Interessenten des österreichischen Trainers gibt es zur Genüge. So sollen mit dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur unter anderem zwei Londoner Großklubs den 51-Jährigen auf dem Zettel haben.

"Haramball"-Verfechter ein Kandidat

Da laut des spanischen Mediums ein Abgang spätestens im Sommer bevorstehe, soll sich Palace nun um einen möglichen Nachfolger für den Ex-Rieder bemühen.

Ein möglicher Glasner-Ersatz sei Jose Bordalas (61). Der Spanier - aktuell in seiner zweiten Amtszeit beim FC Getafe - gehört zu jenen Trainern, die dem "Haramball"-Ansatz zugeschrieben werden.

Dieser Begriff beschreibt seit wenigen Jahren eine etwas stärkere Ausprägung des "Anti-Fußballs". Dabei wird der Fokus auf harte Zweikampf-Führung und defensive Spielweise gesetzt. Bordalas gilt als einer der ersten Trainer, der sein beispielsweise Team anwies, den Anstoß direkt ins Seitenaus zu schlagen.

Die spanische Zeitung "AS" nennt mit Graham Potter und Inigo Perez noch zwei weitere Kandidaten für eine Glasner-Nachfolge. Kontakt soll Palace noch zu keinem anderen Trainer aufgenommen haben.