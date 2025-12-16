ÖFB-Kicker steht auf der Liste von Juventus Turin

Wie geht es weiter mit ÖFB-Legionär Xaver Schlager?

Der Vertrag des Oberösterreichers bei RB Leipzig endet mit der laufenden Saison. RB soll an einer Verlängerung interessiert sein (Xaver Schlager: RB Leipzig drängt wohl auf Entscheidung >>>).

Juventus denkt an ablösefreien Deal

Noch ist allerdings alles offen, das weckt Interesse anderer Vereine am Vizekapitän der Sachsen. Schlager wäre im Sommer ablösefrei zu haben.

So soll sich der italienische Topklub Juventus Turin laut Transferinsider Gianluca Di Marzio für den 28-Jährigen interessieren.

Xaver Schlager steht seit 2022 bei RB Leipzig unter Vertrag.