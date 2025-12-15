NEWS

Mündliche Einigung: Zidane vor spektakulärem Trainer-Comeback

Die Anzeichen, dass die Real-Ikone auf die große Fußballbühne zurückkehrt, verdichten sich. Mit seinem neuen Arbeitgeber soll er sich bereits mündlich geeinigt haben.

Mündliche Einigung: Zidane vor spektakulärem Trainer-Comeback Foto: © GETTY
Im Mai 2021 endete die Ära von Zinedine Zidane als Trainer von Real Madrid. Seitdem ist es ruhig geworden um den Weltmeister von 1998. Doch laut Transfer-Insider Fabrizio Romano soll Zidane jetzt - über vier Jahre nach seinem bislang letzten Spiel an der Seitenlinie - vor einem Trainer-Comeback stehen.

Der Ex-Real-Coach soll sich mit dem französischen Fußballverband bereits mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Zidane wird demnach die Nachfolge von Didier Deschamps antreten, der den Trainerstuhl nach der Weltmeisterschaft 2026 freiwillig freiräumen wird.

Zidane konnte als Cheftrainer von Real Madrid große Erfolge feiern, so holte er mit den Königlichen dreimal in Folge die Champions League. Keiner Mannschaft war es zuvor gelungen, den Titel zu verteidigen.

Wann die Entscheidung offiziell verkündet wird, bleibt abzuwarten. Aktuell liegt der volle Fokus der Équipe Tricolore auf der Vorbereitung für die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer.

