Ehemaliger Brasilien-Star! Hütter-Ex-Klub hat neuen Coach

Die AS Monaco hat Filipe Luis als neuen Coach präsentiert.

Wie die Monegassen am Montag offiziell bekannt gaben, übernimmt der Brasilianer (40) das Cheftraineramt mit sofortiger Wirkung und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Luis, der als Spieler unter anderem für Atlético Madrid, Chelsea und für die brasilianische A-Nationalmannschaft spielte, übte das Amt zuvor bei Herzensklub Flamengo aus.

Reaktion auf historisch schwache Spielzeit

Ab September 2024 verbuchte er in seiner Funktion als Chefcoach in 100 Spielen einen Punkteschnitt von 2,10, gewann obendrein acht Titel (darunter die brasilianische Meisterschaft und die Copa Libertadores).

Zuvor war mit Sebastien Pocognoli der Nachfolger von Adi Hütter nach rund neun Monaten entlassen worden. Der Belgier führte den Nobelklub auf den historisch schwachen siebten Platz in der Ligue 1.

Der Vorarlberger Hütter wurde indes als neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt präsentiert.