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"Wo endet das?" - Tuchel mit klarer Meinung zu Balogun-Debatte
Der Eingriff in den sportlichen Wettbewerb der FIFA zugunsten der USA stellt auch England-Coach Thomas Tuchel vor Fragezeichen.
Es ist in den vergangenen Stunden DAS beherrschende Thema der WM in den USA, Mexiko und Kanada: Die Entscheidung der FIFA, eine Rote Karte gegen USA-Top-Stürmer Folarin Balogun, nicht mit einer direkten Spielsperre zu bestrafen.
Fall Balogun: Belgien legt bei FIFA Berufung ein >>>
Auch in der Pressekonferenz nach Englands heroischem 3:2-Sieg gegen Mexiko (zum Spielbericht >>>) war der Eingriff der FIFA in den sportlichen Wettbewerb ein Thema.
So reagiert Thomas Tuchel
Auf die Frage, ob England denn nun auch gegen die Rote Karte gegen Jarell Quansah vorgehen sollte, lässt der Deutsche seine Meinung doch klar durchblicken.
"Wo fängt das an und wo hört das auf? Können wir das umkippen oder wie? Was ist eigentlich los?", so der englische Teamchef. "Wo ist die Linie? Berufen wir dagegen, wenn es eine Gelbe Karte ist oder nicht? Denken wir, dass es keine Rote Karte ist, oder wer denkt das?"
Die Frage, die er sich stelle, sei: "Wo zeichnen wir die Linie? Ich habe keine Antwort darauf."